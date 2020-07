Aosta: Gianni Nuti candidato sindaco per cetrosinistra autonomista

Gianni Nuti, candidato sindaco di Aosta per il centro sinistra autonomista

La coalizione tra gli autonomisti e il centro sinistra ha dato il via libera alla candidatura di Gianni Nuti, ex dirigente regionale, musicista e docente universitario, a candidato sindaco di Aosta. Fanno parte del cartello di forze politiche l'Union Valdotaine, Alliance Valdotaine, Stella Alpina, Epav, il Pd e Rete civica. Non è stato ancora deciso il nome del candidato vice sindaco che dovrebbe essere una donna. La candidatura di Nuti era già stata anticipata da un paio di mesi quando pareva corresse con Titti Forcellati, del Pd. Con l'ampliamento della coalizione è evidente che ora la vice sindaca sarà espressa da una delle altre forze autonomiste.

La presenza del Pd nella coalizione e la candidatura di Gianni Nuti di fatto segna la fine della storia di Fulvio Centoz con Corso Battaglione, quanto meno per quanto riguarda la città di Aosta.

E' possibile che si candidi alle Regionali nella lista del progetto civico progressista di Rete Civica, Partito Democratico, Europa Verde, Possibile, Area Democratica-Gauche Autonomiste.