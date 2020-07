De reotur en Vallée 'Non solo Show-Cooking'

Avec trois événements, revient en Vallée d'Aoste 'Non Solo Show Cooking - Chef au Marché'. L'initiative vise à valoriser les produits locaux par la création de finger food et d'excellents plats proposés en dégustation avec des vins locaux, et à promouvoir le marché des produits agricoles, agroalimentaires et viticoles de la région.

Lors de chaque rendez-vous, qui débutera à 17h, une analyse approfondie sera menée sur les différentes filières agroalimentaires, avec la présentation et l'illustration des produits typiques utilisés dans la préparation des plats. 'Non solo Show Cooking' se veut être une opportunité importante pour promouvoir la gastronomie et le vin de la région dans différents lieux, en vue d'une valorisation intégrée du territoire dans son ensemble.

La participation aux dégustations, gratuite, sur réservation sur place, sera conditionnelle et effectuée en application des dispositions anti-Covid-19 en vigueur.