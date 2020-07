Usl VdA governata da vertici in prorogatio o facenti funzioni

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta comunica che, con deliberazione del Commissario dott. Angelo Michele Pescarmona n. 245 del 24 luglio 2020, si è proceduto alla prorogadell’incarico di Direttore amministrativo conferito al dott. Marco Ottonello.

La proroga, con decorrenza dal 1° agosto 2020, avrà validità fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo da parte del futuro Direttore generale e comunque non oltre ladata del 31 marzo 2021.

Si comunica, inoltre, che in seguito alla cessazione dell’incarico del dott. Pier Eugenio Nebiolo al 31 luglio 2020, in considerazione dei raggiunti limiti di età e della quiescenza dello stesso, è stata deliberata la nomina a Direttore sanitario (facente funzioni) del dott. Maurizio Castelli, a far data dal 10 agosto 2020.

Il dottor Castelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione e della Sc Medicina legale, continuerà a svolgere le funzioni connesse a tale ruolo.

L’incarico di Direzione sanitaria terminerà con la nomina del nuovo Direttore sanitario da parte del futuro Direttore generale e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Si rammenta, infine, che l’incarico commissariale in capo al dott. Angelo Michele Pescarmona è stato prorogato con Deliberazione della Giunta regionale (641 del 22.07.2020).