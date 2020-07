Ambulatorio per turisti aperto ai piedi della Gran Becca

E' operativo a Breuil-Cervinia l'ambulatorio sanitario dedicato alla medicina per i turisti. Accogliendo la richiesta del Comune di Valtournenche, la Regione e l'Usl hanno deciso di rendere operativo fino al 28 agosto il servizio, collocato nel Centro traumatologico.

Il medico André Serge Nguepy è presente tutti i giorni dalle 9 alle 13, esclusi sabato e domenica. Analogamente a quando avviene in altre strutture simili, l'accoglienza del paziente viene preceduta da un triage telefonico. Al momento l'ambulatorio è previsto solo per il periodo estivo, ma il Comune ha già chiesto la sua attivazione anche per l'inverno.