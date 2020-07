Il 18 agosto ultimo giorno richieste di rimborso per servizi non usufruiti

Dall'inizio del blocco, abbiamo ricevuto numerose chiamate da parte di consumatori che avevano acquistato un servizio prima dello scoppio della crisi determinata dalla pandemia.

Ad esempio, un abbonamento al centro fitness o alla piscina o una stagione o una carta di valore in un'area sciistica, la registrazione per un corso o un biglietto per un concerto - e i servizi associati che non potevano più richiedere a causa delle chiusure prescritte.

Da un punto di vista legale, in caso di inadempienza contrattuale in caso di benefici reciproci, si applicano le disposizioni dell'articolo 1463 del codice civile sulla "impossibilità successiva".

Il principio di base: chiunque abbia pagato per un servizio e non lo riceva ha diritto a un rimborso. È vero che l'imprenditore ha subito un danno senza essere responsabile della situazione, ma trattenere l'importo ricevuto sarebbe un arricchimento senza motivo. Allo stesso modo, i consumatori hanno diritto al rimborso delle somme versate, ma non al risarcimento: l'imprenditore non è in colpa.

L'applicazione di queste disposizioni legali è stata nuovamente confermata nel “ decreto rilancio ”; ciò conferma il diritto dei consumatori a ricevere un rimborso proporzionale in relazione al servizio non utilizzato. Con lo stesso decreto, tuttavia, gli operatori hanno avuto anche il diritto di offrire ai clienti un buono anziché un rimborso dell'importo corrispondente. Tuttavia, quando il decreto legge "Rilancio" è stato pubblicato (pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 18 luglio 2020), è stato sancito che il reclamo per il rimborso delle somme deve essere presentato entro 30 giorni.

Per dirla chiaramente: coloro che non si registrano entro il 18 agosto 2020 per servizi che sono già stati cancellati perderanno il diritto al rimborso. Gli operatori hanno quindi 30 giorni per offrire un rimborso o un buono. Sui nuovi requisiti che ora si applicano a causa della conversione del "decreto rilancio" in legge , vi è finalmente la conferma che i servizi non forniti vengono rimborsati – molto negativa è la procedura che prevede un periodo di tempo così breve per la registrazione dei reclami.

Avevamo chiesto un intervento nel senso di una soluzione equa alle molte questioni legali, ma il legislatore ha chiaramente privilegiato gli interessi delle società nel risolvere il nodo gordiano delle molte richieste di risarcimento, trascurando i consumatori.

Le associazioni nazionali dei consumatori, hanno chiesto al Segretario di Stato e al Presidente del Consiglio consultivo nazionale dei consumatori Morani di inviare al governo alcuni suggerimenti per migliorare le norme attuali.