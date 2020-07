Les travaux de l'édition 2.0 du Conseil des Jeunes Valdôtains ont débuté

Le CJV 2.0, la version en ligne du Conseil des Jeunes Valdôtains, a démarré ses travaux ce matin, lundi 27 juillet 2020. Ouverte officiellement par la Présidente du Conseil de la Vallée, à la présence du Président de la Région, la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative régionale, se déroule via la plateforme Zoom.

«Même si distanciés socialement et séparés par un écran - a dit le Président de la simulation, Federico Borre, - nous avons la possibilité de donner aux jeunes un espace pour s'exprimer, cultiver des pensées et les partager avec d'autres. On avait dépassé notre record d'inscrits aux entretiens de sélection, mais la crise sanitaire a bouleversé notre travail, en mettant en discussion la faisabilité du CJV. En ayant toujours en tête nos valeurs et nos idéaux, nous avons choisi de nous adapter à la situation: on essayera de détruire les barrières géographiques qui nous séparent en nous rapprochant par la force du débat et le respect d'autrui.»

Les 13 jeunes représentant la Valcéjinie, la région autonome qui a été créée pour la simulation, sont maintenant au travail pour aborder les deux thèmes en discussion: la relance de la filière agroalimentaire et du droit à l’éducation. Ces deux sujets ont été développés avec des experts et contextualisés par rapport à la situation d'urgence vécue avec le Covid-19 et font l'objet de deux motions soumises à l'approbation du CJV. Pour cette édition 2.0, en effet, on a décidé de travailler sur des motions, plutôt que sur les classiques projets de loi, pour permettre un échange plus libre et plus apte à la voie télématique.

Pour ce qui est de la relance de la filière agroalimentaire, la motion rédigée par le porteur Laurent Diémoz insiste sur l'aspect de la qualité des produits de la Valcéjinie: les priorités sont celles d'intervenir du point de vue tarifaire, de former les jeunes avec l'introduction du séminaire obligatoire de cinquante heures "Manger valcéjinien pour un avenir prospère" dans les écoles et d'instituer la certification "100% Val". Le contre porteur Antonello Pistritto a soulevé des doutes sur l'introduction des tarifs et a déclaré sa contrariété à prévoir comme condition nécessaire pour l'examen d'état la participation au dit séminaire.

Le but de la motion portant sur le droit à l’éducation est celui d'encourager l'innovation de la didactique, permettant d'avoir une connaissance approfondie et active du monde aux étudiants de l'école secondaire de premier et deuxième degré, en privilégiant l'apprentissage en présence. Et ce, comme l'a expliqué la Conseillère Nicole Diémoz, à travers la création du comité des citoyens responsables, la possibilité d'effectuer d'échanges internationaux, l'élargissement de l'éducation civique, l'attention aux sports et à l'environnement. Selon la contre porteuse Eloïse Villaz, les prémisses sont bonnes, mais le texte n'est pas à la hauteur des enjeux dont la Valcéjinie fait face: le moment est venu de donner une réponse politique et non pas administrative à la crise, en donnant un cadre pour le futur aux habitants de la Valcéjinie.

Les apprentis Conseillers sont partagés en deux Commissions qui travaillent chacune sur l'un des deux thèmes; chaque Commission est divisée en Groupes de travail qui se réunissent pour arriver à un projet commun. La Commission "Agroalimentaire" est présidée par Margaux Truc, le porteur et le contre-porteur de motion sont Laurent Diémoz et Antonello Pistritto; la Commission "Droit à l'éducation" est conduite par Federica Foglia et a comme porteur et contre-pourteur de motion Nicole Zemoz et Eloïse Villaz. Les autres participants sont: Giuseppe Grassi, Francesco Palumbo, Giada Pasquettaz, Sabrina Petey, Simone Scarpante. Claire Duclos intervient en tant que déléguée du Parlement Jeunesse du Québec.

Les travaux du CJV se tiennent à huis-clos pendant l'après-midi d'aujourd'hui, lundi 27, et la journée de mardi 28, alors que mercredi 29 juillet la séance sera publique et transmise en direct sur le site internet www.consiglio.vda.it, sur la chaîne YouTube www.youtube.it/user/consvda et sur TV Vallée (chaîne 15 de la télévision numérique terrestre) à partir de 10h15 avec le débat des participants et le vote sur les motions proposées. Le soir, à 17h00, il y aura la séance de clôture à la présence de la Présidente du Conseil de la Vallée et des Conseillers régionaux.