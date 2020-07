Aosta: Il buon senso non lo vendono al mercato

Vicenzo Caminiti, con la sua bici percorre in lungo e in largo piazze e vie di Aosta per rilevare e segnalare lacune e obbrobi

"Il cartone ha rotto le… scatole alla tanto sbandierata e condivisa vocazione turistica che deve avere la città di Aosta” e l’invito alla vice sindaca Antonella Marcoz “a non rovinare ulteriormente la città di Aosta ed a risparmiare altri 5 anni di sofferenza ai suoi cittadini evitando di ricandidarsi nei ruoli apicali, possibilmente consigliando il Sindaco Centoz di fare lo stesso”. Vincenzo Caminiti, consigliere comunale di Aosta, usa il guanto di velluto ed il pugno di ferro per evidenziare quanto la giunta municipale sia disattenta ai bisogni della Città.

L'assessore Delio Donzel, sempre attento alle questini ambientali

Tra il serio e faceto, in una interrogazione partendo con il rimembrare che su ogni mezzo dell’azienda incaricata della raccolta rifiuti campeggia lo slogan ‘Aosta Capitale dell’Ambiente’, porta all’attenzione dell’assessore Delio Donzel, a rivedere, quanto meno per i mesi estivi, le modalità di raccolta dei cartoni. “Non è concepibile – spiega Caminiti - che la raccolta del cartone nel centro storico di Aosta, svolto tutti i giorni della settimana ad esclusione della domenica, avvenga alle ore 15,30 ovvero in uno degli orari di maggior afflusso nelle vie del centro, soprattutto da parte dei turisti”.

Per il consigliere comunale la situazione crea un danno “all'immagine di Aosta come città turistica, sia per il fatto di vedersi passare un mezzo nel centro storico sia per la possibilità di dover respirare l'odore del gasolio magari mentre si è seduti a pranzare”.

In effetti, come sottolinea Caminiti, “questa prassi genera anche problemi logistici derivanti dalla presenza di dehors, spesso con sedie da spostare a causa del poco spazio di marcia, ma soprattutto di sicurezza rispetto alla possibilità che i passanti vengano urtati, anche in considerazione del fatto che l'operatore ecologico per far compattare il cartone deve accelerare il mezzo”.

A tal proposito il consigliere comunale propone di individuare nuove soluzioni per la raccolta del cartone nelle vie del centro storico “definendo dei punti di raccolta che garantirebbero la sicurezza di cittadini, turisti ma anche degli operatori; in alternativa modificare l'orario di raccolta spostandolo in una fascia oraria con meno afflusso di persone”.

Sempre legato al concetto di bellezza e qualità di vita nella città Caminiti ricorda la “pantomima estiva che ha visto la Vicesindaca Marcoz (nella foto) lavorare per mesi al suo progetto volto a posizionare dei dehors su piazza Chanoux sostenendo di aver collaborato in tal senso con Confcommercio ma vedendo poi naufragare la sua idea perché i primi ad essere contrari a questa erano proprio quei pochi commercianti che in realtà avrebbero potuto trarne vantaggio; chissà, a tal proposito, cosa avrebbero pensato i tanti che invece sarebbero rimasti esclusi”, osserva Caminiti.

Infatti, gli esercenti lo hanno comunicato pubblicamente attraverso una lettera ai giornali nella quale si dichiaravano sconfortati nel sapere “che per un mese e mezzo gli uffici comunali e la Confcommercio avevano lavorato a questo progetto senza mai pensare di sentire i diretti interessati, chiedendosi quindi come avrebbero potuto appoggiare tale scelta non sapendone nulla”.

E da piazza Chanoux Caminiti passa alla piazza del mercato ricordando che la vicesindaca Antonella Marcoz ha deciso “di modificare la disposizione dei banchi nell'area del mercato che ha messo in difficoltà gli esercenti ma che ha anche creato notevoli problemi per i mezzi di soccorso che con la disposizione da lei voluta rischiano di avere grosse difficoltà in caso di emergenza”.

Sempre a proposito del mercato, che l’assessora non parla più dei progetti di riqualificazione sbandierati per 5 anni e che in caso di emergenza tante altre zone della città sono difficilmente accessibili ai mezzi di soccorso. Prevedendo la risposta della vice sindaco Caminiti la invita a non trincerarsi dietro ad un generico “anche in tante altre città la zona è chiusa, perché è vero ma queste città fanno il mercato nel centro pedonale, come potrebbe essere ad esempio piazza Chanoux”.

Caminiti contesta poi alla vice sindaca quanto pubblicato su un giornale. Ovvero “di aver condiviso con i commercianti la scelta delle nuove panchine da posizionare in via Losanna ma soprattutto è arrivata a sostenere che se le panchine ‘sono scomode, più che prendersela con noi (giunta, ndr.) che se la prendano con la ditta che le ha prodotte", come se la colpa fosse di chi produce una panchina brutta e non di chi la sceglie, l'acquista e la posiziona”.

E sull’operato della vice sindaca la invita, unitamente al sindaco, “a mettersi in lista per verificare il giudizio sul proprio operato attraverso il voto e le preferenze dei cittadini”.