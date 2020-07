IL POUSSA CAFE @INQUIETUDINI ELETTORALI@ DISPACCIO DEL 27 LUGLIO (copia 1)

Meglio avere pochi candidati ma buoni o tanti mediocri? E’ la domanda che angoscia tanti politici. Quelli di Pays d'Aoste Souverain-PAS hanno già scelto. Pochi ma buoni e così hanno già presentato una lista corta. Angosciata anche Emily Rini che non trova pace. Aveva fondato il Front Valdotain così poteva fare quello che voleva. Poi ha scelto di diventare leader di Forza Italia, partito alleato con Fratelli d’Italia che in lista può presentare i candidati espressione della Meloni. Ma a lei alcuni di loro non piacciono e medita di non candidarsi. Le malelingue insistono però nel dire che avrebbe altri orizzonti con qualche nuova lista. (ANVI)





&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43