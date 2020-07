L’OPINIONE DI UNA LETTRICE: Per Marco stiamo vivendo un incubo e non comprendiamo tanta cattiveria

Marco e Mary Sorbara in un momento di serenità

Gentile Direttore sono Mary Sorbara, cugina di Marco Sorbara (siamo figli di due fratelli) stiamo vivendo un vero incubo noi veniamo da una famiglia di 11 figli che ci hanno insegnato l'onestà e i valori.

Sono sdegnata per tanta cattiveria; ieri un giornale ha pubblicato un articolo dal titolo a caratteri cubitali che riportava una notizia falsa e infondata pubblicando tra virgolette una frase mai uscita dalla bocca di mio cugino. Anzi, aveva detto l’esatto contrario. Mi sorge il dubbio che ci sia chi vuole distruggere una persona e la sua famiglia. Penso che quando i trattano certi temi chi si occupa di informazione debba essere assolutamente imparziale, riportando la verità dei fatti e non stravolgere in negativo i fatti. Tutto questo è allucinante, tanto più che all’errore che nei fatti ha diffuso una notizia falsa alla quale hanno cercato di rimediare con una errata corrige di poche righe invece di dare il medesimo risalto al titolo falso di ieri.

E’ una situazione vergognosa. Chiedo che qualcuno mi aiuti. Sono 550 giorni che tutta la nostra grande e Onesta famiglia, Marco fisicamente e tutti noi moralmente e psicologicamente, subisce una custodia cautela a mio avviso senza motivo.

E' drammatico e inconcepibile constatare impotenti che mio cugino viene condannato ancor prima della sentenza: non ne possiamo più.

Marco sta veramente male e sta soffrendo tanto e tutta questa ingiustizia, tutta questa cattiveria ci sta distruggendo. Non ce la facciamo più. Basta basta basta!

Marco è stato messo in carcere per quattro parole, e questi continuano a dire bugie. Le parole di Marco sono estrapolate da una serie di conversazioni. Conversazioni tra fratelli e tra persone legate da una amicizia fraterna. Prive di qualsiasi forma di sudditanza e pericolo. E adesso che sta emergendo la verità viene buttato ulteriore fango. Questi sbagli, che considero, artificiosi non fanno altro che fomentare dubbi nell'opinione pubblica, con un unico obiettivo che è quello di nascondere la verità e continuare a distruggere una persona.

Per mesi sono state scritte tante inesattezze che hanno distrutto una famiglia onesta. E la verità è che mio cugino Marco è innocente ed è ancora agli arresti. Marco, dopo essere stato ascoltato venerdì in udienza aveva ripreso a sorridere, ma quel titolo sbagliato lo distrutto nuovamente. Purtroppo queste cattiverie e ingiustizie le vive e le viviamo male. Siamo tanto, troppo stanchi. Abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti anche perché la mamma di Marco ha 80 anni e non regge più. Chiedo a tutti di aspettare la sentenza prima di giudicare”.

Mary Sorbara

Gentile Lettrice, capisco la sua angoscia ed il dolore della sua famiglia per Marco al quale ribadisco tutta la mia stima e solidarietà umana. Casualmente, come lo scorso anno, quando pubblicai una lettera di solidarietà umana a Marco che tanti fastidi, anche con l’Ordine dei Giornalisti, ho ricevuta la sua mail mentre mi trovo a pochi chilometri da San Giorgio Morgeto e le confesso che non mi sarei mai aspettato di leggere una lettera come la sua. E’ davvero inconcepibile che possano succedere certe cose. Penso che l’onore di qualsiasi persona umana sia da rispettare a prescindere da ogni altra cosa.

Volentieri pubblico la sua lettera con la speranza che possa in qualche modo contribuire a fare chiarezza ricordando a me, giornalista, che quello che sappiamo, lo sappiamo dai titoli. Grazie ancora e tenete duro il tempo è galantuomo; ancher se costa sacrificio e dolore. pi.mi.