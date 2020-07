CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggi indipendenti in classe A++ in vendita a Saint Pierre

A Saint Pierre, in una zona residenziale comoda, tranquilla e soleggiata, VENDESI alloggi in fase di ultimazione, con ingresso indipendente e riscaldamento a pavimento con pompa di calore e pannelli fotovoltaici. Il fabbricato è in classe A++ e vengono utilizzati materiali di ultima generazione per ottenere il massimo risparmio energetico e bassi costi di gestione. Sono ancora disponibili: - un alloggio al piano terra composto da soggiorno con cucina, 2 camere, bagno, terrazzo coperto e area verde; - alloggi al primo piano composti da soggiorno con cucina, 2 camere, bagno, ampio terrazzo di mq27 e sottotetto con finestre. Nel prezzo di acquisto è compreso uno spazioso garage con cantina e un posto auto esterno. Prezzi da € 285.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916 immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it