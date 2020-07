In arrivo bando europeo anticrisi Covid da 6,5 milioni di euro

Sarà aperto in autunno un bando anticrisi causa Covid-19 per la Valle d'Aosta da sei milioni e mezzo di euro con i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale-Fesr.

Lo ha deciso il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera, riunitosi in video conferenza. Ne fanno parte, per l'Italia, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Bolzano; poi i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni per la Confederazione elvetica.

"I progetti - spiega Luigi Bertschy, assessore regionale agli Affari europei - mireranno a stimolare la ripresa economica sul territorio dopo il lungo lockdown con interventi negli ambiti della promozione delle attività delle piccole e medie imprese e delle politiche socio-sanitarie".

Si tratta del primo bando 'a sportello' organizzato dal Programma e non ci sarà un termine finale per il deposito delle proposte progettuali che saranno analizzate e finanziate in ordine di presentazione. Nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020, il Programma ha finanziato interventi tra soggetti italiani e svizzeri nell'ambito della promozione delle attività delle piccole e medie imprese, della gestione della risorsa idrica e del patrimonio ambientale e culturale, dei trasporti, delle politiche socio-sanitarie e del governo del territorio, per un totale di quasi 90 milioni di euro di contributi Fesr.