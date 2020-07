I 'Pacchetti vacanza', un'idea per leggere della Biblioteca regionale di Aosta

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone l’iniziativa 'Pacchetti Vacanza… un'idea per leggere leggero', per un’estate di libri per tutti. A partire da lunedì 27 luglio, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio Pacchetto Vacanza, all’interno del quale troveranno tre romanzi, scelti dal personale della biblioteca.

"Ci sono dei libri, si sa - si legge in una nota della Biblioteca regionale - che non si può far a meno di leggere, libri che arricchiscono e donano un’esperienza a volte inaspettata, intensa, dolce, commovente, intrigante, originale… tante impressioni che illuminano la mente".

La biblioteca aostana propone dunque una selezione di romanzi di generi diversi che possono soddisfare la voglia di volare sulle ali dell’estate.

"Come? In modo colorato - prosegue il comunicato - ad alcuni generi letterari corrisponde un colore specifico, motivo per cui molti romanzi hanno sul dorso un bollino di colore diverso: il giallo comprende romanzi polizieschi, noir, thriller, libri di spionaggio e gialli puri; il rosa raccoglie il genere sentimentale; il grigio è stato attribuito alla fantascienza, al fantasy e all’horror; il verde indica i romanzi di viaggi e avventura; il marrone segnala il romanzo storico e il colore viola individua i romanzi biografici e autobiografici".

I Pacchetti Vacanza, scelti e confezionati con i colori corrispondenti ai generi descritti sopra, "saranno pronti da prendere in prestito e da portare ovunque, perché una vacanza senza un libro non è una vacanza! Ma anche chi non parte ha, così, la possibilità di un viaggio letterario che lo porterà a esplorare altri mondi".

Dopo aver scelto il pacchetto ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano. I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti.

Info:

tel.+390165274802-https://biblio.regione.vda.it-email: pib.adulti@regione.vda.it Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.