Processo Geenna; Le verità di Sorbara, Prettico e Giachino

"I giornalisti mi chiamano 'prezzemolino' perchè quando ero assessore comunale ma anche dopo, da semplice consigliere regionale ero ovunque, vivevo la città e i problemi in prima persona. E questo tutti lo sanno".

Ha esordito così Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso (Uv) già assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, la sua lunga deposizione, durata tutto il pomeriggio di oggi venerdì 24 luglio, nel processo Geenna dov'è alla sbarra con altri quattro imputati.

Arrestato il 23 gennaio 2019 con altre 16 persone e in carcere da allora, Sorbara è accusato dai pm della Dda Stefano Castellani e Valerio Longi (oggi in aula ad Aosta) per concorso esterno in associazione mafiosa insieme a Monica Carcea, ex assessore al Comune di Saint-Pierre (sciolto nell'ottobre scorso per infiltrazione 'ndranghetista a seguito della relazione della Commissione antimafia). Sono invece imputati di associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista - e quindi di essere membri del locale di Aosta - Antonio Raso, titolare della pizzeria 'La Rotonda'; Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso e Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent.

E' invece terminata con 12 condanne ad altrettanti imputati l'udienza preliminare a Torino l'11 luglio scorso.

Composto, lucido, a tratti preda di un'emozione comunque controllata, Sorbara ha risposto a tutte le domande del pm Longi, che altro non ha fatto che ripercorrere le diverse vicende contenute nel fascicolo d'inchiesta e che vedono l'esponente politico reo di aver stretto saldi legami con personaggi legati al locale di 'ndrangheta aostano, ed essere stato il loro punto di riferimento durante gli anni in cui fu assessore in Comune. Due i punti fondamentali dell'autodifesa di Sorbara dalle accuse degli inquirenti: la forte aderenza alla comunità calabrese e soprattutto Sangiorgese presente nel capoluogo valdostano e il suo costante impegno sociale soprattutto a favore degli anziani.

"Sono cresciuto nella comunità calabrese e in particolare quella degli emigrati da di San Giorgio Morgeto - conosco tantissime famiglie aostane, a me si sono rivolti un pò tutti ed è normale che fra questi vi fossero persone onestissime e altri di cui non potevo conoscere la vita personale" ha più volte ribadito durante l'interrogatorio, ammettendo di aver aiutato diverse persone a cercare lavoro, ad esempio, nelle cooperative con cui lavorava l'assessorato alle Politiche sociali ma ripetendo anche che "mai ho aiutato qualcuno a scapito di qualcun'altro. Nelle sessantamila pagine dell'inchiesta non troverete mai che Marco Sorbara ha danneggiato qualcuno per averne aiutato un altro".

E ancora: "Lavorando alle Politiche sociali mi si è aperto un mondo, quello degli anziani - ha detto Sorbara - i balli due volte alla settimana, il corso di maglia, le visite nelle strutture, per me sono stati impegni quotidiani costanti. Portavo a ballare le anziane con la mia auto. A me piaceva farlo, non mi pesava, sentivo di doverlo fare. Un giorno il presidente di una cooperativa mi disse 'alle prossime elezioni non voterò più a sinistra, voterò Marco Sorbara". Dei viaggi a San Giorgio Morgeto per portare mobili che il Comune di Aosta non usava più e per incontrare esponenti politici locali, Sorbara ha detto di aver agito "negli interessi delle due comunità, aostana e sangiorgese. Non ho mai nascosto nulla, ho fatto tutto alla luce del sole, si trattava di rinsaldare rapporti di profonda amicizia".

Niente di più lontano dalla 'ndrangheta, insomma; però il pm Valerio Longi e il giudice Eugenio Gramola hanno chiesto più volte a Sorbara di chiarire come questa attività giornaliera impegnativa, quando non apertamente asfissiante, abbia potuto conciliarsi con l'andirivieni tra faccendieri e pregiudicati calabresi così come rilevato dalle centinaia di intercettazioni contenute in Geenna. Ma anche per questo Marco Sorbara ha avuto una risposta: "Antonio Raso per me è sempre stato un amico non un faccendiere, una persona buona e sincera, certamente legata ad ambienti calabresi fortemente radicati nel tessuto valdostano. Con lui ho avuto un rapporto di fiducia e amicizia che mi ha permesso di incontrare tante persone. Ho conosciuto Francesco Mammoliti, è vero (imputato in Geenna a Torino ndr) così come tanti altri calabresi che portano quel cognome, ad Aosta sono un'infinità. Ma non ho mai conosciuto i fratelli Nirta, io quei nomi li ho sempre e solo letto sui giornali". Sorbara ha smentito con decisione di aver mai anche solo ipotizzato di poter far parte della 'ndrangheta: "Io sono un politico dedito al servizio ai cittadini. Per me essere qualcosa di così profondamente e negativamente diverso è impensabile".

Prettico, 'io massone sì, ndranghetista mai'

Questa mattina sulla sedia del testimone si era seduto per primo Nicola Prettico, che asserendo di non aver mai voluto far parte della 'ndrangheta, da lui considerata "fenomeno criminale grave e pericoloso, da combattere, che lede le radici della nostra società a livello culturale ed economico", ha però ammesso il proprio interesse e la propria affiliazione alla massoneria, cui si iscrisse dopo un viaggio a Mentone, in Francia, insieme all'ex sindaco di San Giorgio Morgeto, Vincenzo Marrapodi, con il quale incontrò i membri di una loggia.

Il pm Valerio Longi ha contestato a Prettico di spiegare in contenuto di un'intercettazione del 30 gennaio 2016 in cui, con Marco Di Donato, presunto capo della locale aostana condannato a nove anni nell'udienza di Torino - il consigliere comunale discute della possibilità di tagliare "la coda" ad Alessandro Giachino (anch'egli imputato) ovvero di affiliarlo alla 'ndrangheta. Nell'intercettazione, fatta ascoltare in aula, i due ridono e parlano. "Dobbiamo vedere che c...o dobbiamo fare con Alessandro oh", dice Di Donato nella registrazione. "Per cosa?", chiede Prettico. "Sto pensando di tagliargli la coda", gli risponde Di Donato. "No, non è pronto", afferma il consigliere comunale. Il dialogo prosegue e Di Donato afferma: "Non bestemmiare...Ale sa stare a tutti i tavoli".

Al pm e al giudice Gramola che si è detto molto interessato a questa vicenda, Prettico ha spiegato che "si trattava di un contesto di gioco, stavamo solo scherzando; non ho fatto altro che dar corda alla battuta di Marco. Del 'taglio della coda' avevo sentito parlare quando ero un ragazzino di 13 anni, sapevo che era riferito a una specie di rito della 'ndrangheta ma con di Donato sono stato al gioco".

Ha precisato di aver avuto talvolta un rapporto confidenziale con Marco Di Donato ma "purtroppo leggendo le intercettazioni ho capito che era una gran millantatore - ha detto Prettico in aula - uno che vuole apparire a volte più grande di quello che è". A questo riguardo l'ex consigliere comunale aostano ha asserito che "L'esternazione di Di Donato su un viaggio in Calabria dove avrei dovuto incontrare membri della 'Società' è assolutamente falsa. Io ero sceso a San Giorgio con due amici come faccio almeno dal 2004-2005; andavo in Calabria per viaggi di piacere, per mangiare e bere, questa è l'unica cosa vera".

Prettico ha poi affermato di essere "affezionato alla Madonna di Polsi (la cui immagine è stata trovata nel suo cellulare ndr) ma anche alla Madonna del Carmine come alla Madonna di Notre Dame de la Guerison a Courmayeur". Ha poi spiegato di essere andato "due volte negli ultimi 20 anni a San Luca", l'ultima "nel 2018 per portare le condoglianze a Bruno Nirta (condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione nel filone torinese del processo Geenna ndr) per la morte dei suoi due fratelli nel 2016 e nel 2017 ma senza riuscire a trovarlo. Al giudice Eugenio Gramola, che gli ha chiesto come mai la seconda volta che era andato in Calabria, nell'aprile 2016, avesse spento il telefono, Prettico ha risposto:" Non sono sicuro di averlo spento. A San Giorgio Morgeto almeno la Tim ha una ricezione pessima".

Giachino: 'Mai fatta campagna elettorale per nessuno'

Dopo Prettico è stata la volta di Alessandro Giachino. Il dipendente del Casino ha smentito in toto la mole di intercettazioni che lo vedrebbero tra gli organizzatori di incontri elettorali e attivo 'proponente' di candidati. "Di politica non mi sono mai interessato - ha detto Giachino - perché non mi sono mai candidato in nessun tipo di lista. Campagna elettorale credo di non averne mai fatta per nessuno. Tutt'al più ho dato il mio voto, quello di mia moglie, posso aver chiesto alla famiglia di mia moglie e alla mia di dare un aiuto a dei miei amici, che però non hanno niente a che fare con Di Donato, Prettico o Raso, né degli altri miei coimputati, perché sono amicizie che io coltivo da anni, sono amicizie che tra l'altro non hanno niente a che fare con loro, non si conoscono neanche".

Giachino ha poi asserito di essere amico di Laurent Viérin, già leader Uv e poi Uvp "da circa 30 anni, non si parla di un'amicizia nata per le elezioni o come si vuol far credere solo per uno scambio di voti, è un'amicizia duratura e di famiglia, quella tra me e Laurent". L'imputato ha poi confermato di aver sempre avuto "ottimi rapporti con Renzo Testolin (attuale Presidente della Giunta ndr),mi ha visto crescere, siamo vicini di casa e i suoi familiari chiedono ai miei come sto vivendo il carcere". E ha detto quasi lo stesso su Luca Bianchi (consigliere regionale Uv dimissionario, indagato nell'inchiesta Egomnia su presunto voto di scambio politico-mafioso): "Con Luca Bianchi abbiamo un'amicizia coltivata nei 20 anni che abbiamo lavorato insieme al Casinò di St-Vincent". Quando il pm, alzando il tono di voce, ha chiesto a Giachino come mai una persona che si dice un onesto lavoratore fosse così amico di pregiudicati come Marco Di Donato invece di "scappare a gambe levate da certi ambienti", l'imputato ha risposto: "Sapevo che aveva saldato i propri conti con la Giustizia, per me era una persona a posto che conduceva una vita normale".