Espulso, era rimasto in Italia e trasportava pregiudicati; arrestato 32enne albanese

Un cittadino albanese, P.V., di 32 anni è stato arrestato ieri dagli agenti della polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco. Per cercare di eludere il posto di controllo, l'uomo ha imboccato la corsia di marcia opposta: mossa notata subito dai poliziotti che lo hanno bloccato.

Dai successivi accertamenti è emerso che tutti i passeggeri della vettura avevano precedenti di polizia per reati quali furto, rapina e spaccio di stupefacenti. Il 32enne albanese è stato arrestato perchè oltre al casellario sospetto pendeva su di lui un provvedimento di espulsione emesso dal tribunale di Monza nel 2019, e un divieto di reingresso in Italia per 10 anni.