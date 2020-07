La Magdeline: Con 250 mila euro lavori in impianti sportivi, illuminazione pubblica e asfalti

Con un avanzo di amministrazione di circa 250 mila euro, il Consiglio comunale di La Magdeleine ha approvato il bilancio consuntivo 2019.

"Potremo sfruttare la somma in avanzo in questi due mesi per una serie di lavori straordinari", spiega il sindaco, Edi Emilio Dujany.

I fondi già impegnati ammontano a circa 200 mila euro, di cui 100 mila per gli impianti sportivi. Tra le idee c'è "l'eventuale acquisto di tapis roulant per lo snow park, ne abbiamo due da 100 metri l'uno vecchi di 20 anni", assicura Dujany.

I restanti 100 mila euro "coprono lavori di manutenzione, come l'illuminazione pubblica, tratti di asfalto e recinzioni".

Riguardo ai 150 mila euro senza vincoli destinati dalla Regione a ciascun Comune valdostano, per La Magdeleine, afferma il primo cittadino, l'obiettivo è "la copertura del campo 'multiuso', impiegato d'estate come campo sintetico per tennis, basket e pallavolo e creato in modo da consentire, d'inverno, il pattinaggio su ghiaccio"-