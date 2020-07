Flavio Peinetti lascia il vascello rossonero e all’orizzonte vede il tre alberi Alliance Valdotaine

Un tempo era una corrazzata ora è poco più che un vascello che naviga a vista nel procelloso mare della politica valdostana. Ma nonostante questo l’Uv poco considera chi ha contribuito ad essere il terrore di mari e quindi che chi, in modo educato ma determinato ha lasciato il vascello comandato da Erik Lavevaz che guarda a poppa per non evitare di vedere la foschia che avvolge la prua.

Se sul vascello rossonero si accingono a risalire Ennio Pastoret e Aurelio Marguerettaz, tanto per fare un esempio, ai quali hanno lasciato il posto Joel Farcoz, candidato sindaco a Gignod, e Flavio Peinetti che stanco di aspettare che il nostromo unionista decidesse la rota da seguire ha deciso, pur sapendo che gli ufficiali di bordo sono altri, di scrivere una lettera, spedita anche alla presidente della sezione unionista Aosta Ville, per esprime, con rammarico, lo stato d’animo che lo ha portato all’amara decisioni dei abbandonare al suo destino il leone rampante.

Proprio con la speranza che il mondo autonomista ritrovi una strada comune, al di là dei personalismi, nell'interesse superiore della Valle d'Aosta Flavio Peinetti la ripone nel tre alberi che si profila all’orizzonte in modo non ancora ben definito ma sul quale è distinguibile la bandiera bianca rossonera con la foglia verde di ulivo verde di Alliance valdôtaine.

LA LETTERA DI FLAVIO PEINETTI

Al Presidente UV

Erik LAVEVAZ

AllaPresidente Sezione Aoste Ville

Elisabetta TUBERE

Buongiorno,

vi scrivo queste breve considerazioni per mettervi al corrente delle mie decisioni.

Come avevo anticipato alla mia Presidente e alla Sezione di Aoste Ville, in era pre-Covid, confermo la mia indisponibilità ad una nuova candidatura alle elezioni Regionali e contestualmente comunico la mia uscita dall'Union Valdotaine.

Questa decisione, dolorosa e sofferta, è maturata nel tempo ed è essenzialmente legata al mio profondo dissenso rispetto alle decisioni prese a suo tempo dagli organi direttivi del Mouvement.

Non ho condiviso la linea politica che ci ha portato allo scioglimento anticipato della legislatura, mi sono opposto nelle sedi opportune, motivando le mie scelte, anche quelle più difficili, come quella di chiedere il rinvio dell'approvazione del bilancio, in ragione del grave momento che stavamo vivendo.

La nuova manovra economico-finanziaria che ne é scaturita, si è rivelata significativamente diversa e ,a seguito del lavoro collegiale di revisione, si sono create le basi per riproporre un nuovo governo, anche a tempo, che ci potesse permettere di dare esecutività alla manovra appena varata.

Così non è stato e sono state prese dal Mouvement altre strade che ho accettato come si fa in democrazia ma che non ho condiviso per niente, come non ho mai condiviso l'invito ad " andarsene a casa", pronunciato senza reali motivazioni ma con il solo intento populista e forcaiolo di fare " piazza pulita",come se noi eletti ,rimasti in Consiglio, avessimo qualcosa da nascondere o fossimo responsabili di chissà quali azioni.

Anche per tutto questo ho trovato profondamente ingenerose e per certi versi immotivate, le accuse rivolte ai Consiglieri che hanno avuto il solo torto di cercare una soluzione politica alla crisi in cui siamo piombati a seguito delle note inchieste giudiziarie.

Per quanto mi riguarda mi sono sempre messo a disposizione del Mouvement , come testimoniano le mie candidature nel 2008 e nel 2018, il mio lavoro nella Commission Santé, la partecipazione all'attività della mia Sezione di Aoste Ville e per l'ultimo la disponibilità ad entrare in Consiglio nel 2019 mettendo momentaneamente da parte la mia attività professionale a cui sono profondamente legato, per rispondere alla chiamata in un momento per nulla semplice dove sarebbe stato più facile rispondere "no grazie".

In questi mesi la situazione è precipitata a seguito dell'emergenza sanitaria ed io sono rimasto fedele al Gruppo, cercando di dare il mio contributo, soprattutto tecnico e professionale all'interno della V Commissione, per varare provvedimenti tesi ad arginare l'emergenza sanitaria e sociale ed in Consiglio, per dare attuazione alle manovre di sostegno economico alla popolazione valdostana così duramente colpita.

Con grande fatica siamo giunti al termine di questo percorso, il Consiglio ha terminato i suoi lavori, grazie in particolare alla ritrovata sinergia tra i Gruppi ed i Consiglieri Autonomisti e, per quanto mi riguarda, ritengo sia giunto il momento di ufficializzare la mia uscita dall'Union Valdotaine, ringraziando tutti coloro con i quali ho condiviso questa esperienza, soprattutto quelli che ,come me , sperano che il mondo autonomista ritrovi una strada comune , al di là dei personalismi , nell'interesse superiore della Valle d'Aosta.

Cordiali saluti

Flavio PEINETTI