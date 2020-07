Conseil Jeunes Valdotains: édition en ligne débute lundi 27

L'édition en ligne du Conseil des Jeunes Valdôtains débute le lundi 27 juillet. La simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative régionale, démarre ses travaux, via la plateforme Zoom, à partir de 9h15.

La cérémonie d'ouverture, qui pourra être suivie en direct sur le site internet www.consiglio.vda.it, sur la chaîne YouTube www.youtube.it/user/consvda et sur TV Vallée (chaîne 15 de la télévision numérique terrestre), sera présidée par la présidente du Conseil de la Vallée, avec les interventions du président de la Région et du président du Conseil des Jeunes Valdôtains.

Ce sont 13 les participants à cette édition en ligne, réunie autour des thèmes de la relance de la filière agroalimentaire et du droit à l'éducation: ces deux sujets seront développés avec des experts et contextualisés par rapport à la situation d'urgence vécue avec le Covid-19 et feront l'objet de deux motions soumises à l'approbation du CJV.

Les apprentis Conseillers représenteront encore une fois la région autonome fictive de Valcéjinie: présidés par Federico Borre, ils seront partagés en deux Commissions qui travailleront chacune sur l'un des deux thèmes; chaque Commission sera divisée en Groupes de travail qui se réuniront pour arriver à un projet commun.