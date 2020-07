Disabilité, balades en plein air à découverte nature

Une promenade à l'intérieur du Bois de la Tour pour découvrir la nature et le territoire de Saint-Nicolas, être en plein air, améliorer la mobilité et rencontrer de nouvelles personnes. Prévu pour le samedi 1er août, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 27 juillet pour la deuxième des balades 'alternative in Vall d'Aosta', le projet conçu par l'Association italienne de la sclérose en plaques en collaboration avec l'Association valdôtaine paraplégiques.

Le sentier qui part de la statue à la mémoire de l'abbé Cerlogne est plat et accessible à tous, même avec des landaus, des béquilles ou des marcheurs, et conduira les participants vers une aire de pique-nique où les paniers-repas seront dégustés dans une ambiance conviviale. La promenade sera accompagnée du guide naturaliste Roberto Giunta, qui illustrera les aspects de la flore et de la faune de la Vallée d'Aoste.