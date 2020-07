Pollein: Al via iter antisismico per scuola infanzia, classi spostate alla Grand Place

Un'analisi di vulnerabilità sismica effettuata da periti specializzati ha evidenziato che sono necessari alcuni interventi di messa in sicurezza alla scuola dell’infanzia di Pollein, che sarà dunque spostata al piano inferiore della Grand Place in vista del ritorno in classe il prossimo 14 settembre. "Il progetto esecutivo è stato consegnato all'ufficio tecnico comunale - ha spiegato durante i lavori del Consiglio comunale il sindaco, Angelo Filippini - e si auspica di accelerare l’iter procedurale e avviare l’intervento nel più breve tempo possibile". La spesa prevista è di 120mila euro, per rinforzare i ferri sui nodi dei pilastri. Le famiglie interessate dai possibili disagi derivanti dai lavori sono già state informate e hanno accolto di buon grado la notizia dello spostamento temporaneo di sede. Durante l'Assemblea il sindaco ha anche annunciato che è in fase conclusiva, con la piantumazione dei fiori, la realizzazione della rotonda Cocchetti, all’entrata del paese. La caldaia in rame collocata tre settimane fa è stata donata al Comune dallo stabilimento birraio Heineken. Sono stati inoltre aggiudicati i lavori di asfaltatura e quelli per l’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica dal campeggio sino alla rotonda Cocchetti.