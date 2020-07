Manes confermato presidente del Cpel

L’Assemblea del Cpel, riunita oggi, giovedì 23 luglio, in videoconferenza, ha eletto il Presidente e i componenti del Comitato esecutivo. Franco Manes, sindaco di Doues, è stato confermato alla carica di Presidente con i voti di tutta l’Assemblea. Sono stati rieletti all’unanimità anche gli altri componenti uscenti: Riccardo Piero Bieller, sindaco di Pré-Saint-Didier; Speranza Girod, sindaco di Fontainemore; Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson ed Enrica Zublena, sindaco di Saint-Marcel.

Conclusa la parte elettiva, si è svolta la parte consultiva dell’Assemblea del Consiglio permanente. I rappresentanti degli enti locali si sono espressi su due proposte di deliberazione di Giunta regionale.

La prima riguardava l’approvazione dell’elenco degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ammissibili a finanziamento ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 1/2020.

La seconda proposta di deliberazione riportava l’approvazione della scheda progetto “Centro per le famiglie” nell’ambito delle azioni da finanziare attraverso il fondo nazionale per le politiche della famiglia per l’anno 2020. Entrambi i pareri sono stati favorevoli all’unanimità.