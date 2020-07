Luciano Caveri verso rinuncia candidatura sindaco Saint Vincent, lievita quella di Pierluigi Marquis

“Questa sera ci riuniremo come gruppo di Saint Vincent e decideremo sul cosa fare”. Luciano Caveri, commenta le voci di una sua rinuncia alla candidatura a Sindaco della cittadina termale per tentare la scalata al Palazzo regionale. Lui piazza Deffeyes l’ha abbandonata volontariamente due legislature orsono in modo volontario e non già perché inseguito da citazioni a giudizio o condanne. Insomma il suo potrebbe essere un rientro che porta esperienze e proposte.

Se si candida alle regionali lo farà nella lista Mouv e Valle d'Aosta insieme - Vallée d'Aoste ensemble, con i consiglieri uscenti Elso Gerandin, Claudio Restano e Jean-Claude Daudry che paiono, quest’ultimi due, aver trovato un porto franco dopo avere peregrinato nei mari della poltica valdostana come i migranti della Diciotti nel Mediterraneo. Nella possibile lista, è certo che non ci saranno resti della Giunta voluta da una maggioranza liquida che ha dato il ribaltone alla Giunta di Nicoletta Spelgatti.

Pierluigi Marquis

E nel manicomio della politichina valdostana, dopo la rinuncia di Luciano Caveri alla candidatura a sindaco di Saint Vincent, pare che tra coloro che hanno messo nel mirino la fusciacca di via Vuillerminaz 7 pare ci sia anche Pierluigi Marquis. Il consigliere regionale uscente, e già presidente della Giunta, non smentisce ma parla di equivoci per le tante voci. “Per il momento – dice – stiamo lavorando per l’alleanza alle elezioni regionali e poi si parlerà di persone e prospettive e quandi non si può mai dire mai o no”.

Per questa sera, infatti, è convocato il Coordinamento regionale della Stella alpina con l’ordine del giorno la ratifica della decisione della Direzione che nei giorni scorsi, proprio sull’intesa elettorale con Alliance Valdotaine, si è spaccata con la segreteria andata in minoranza.

Infatti, la maggioranza della Segreteria stelluta si è espressa a favore di un accordo elettorale con Alliance Valdotaine, che si sta confermando la motrice per un nuovo assetto autonomista, Italia Viva e Jean Barocco. Pare che alla compagine si aggreghi anche l’assessore Mauro Baccega. E' stata una decisione sofferta che ha visto Marco Vierin essere messo in minoranza; aveva prospettato un’intesa con Vallée d'Aoste Ensemble di Jean-Claude Daudry e Cladio Restano, che in Consiglio Valle si sono già divisi sull’assestamento di bilancio.