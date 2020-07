Dallo Stato in arrivo 84 milioni per compensare minori entrate causa Covid-19

Conclusione positiva per il confronto fra Stato e Regioni e Province autonome in materia finanziaria legata all’emergenza Covid-19. L’accordo che porta nelle casse della Valle 84 milioni di euro è giunto al termine della Conferenza straordinaria Stato-Regioni; il Governo ha, così, dato via libera alla proposta sostenuta dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che avevano chiesto con forza la compensazione delle minori entrate dovute alle gravi ripercussioni che l’emergenza Coronavirus ha generato sull’economia dei territori, al fine di poter per garantire il finanziamento dei servizi essenziali alla popolazione.

Accanto al miliardo di euro già stanziato con il decreto Rilancio, lo Stato si èimpegnato a stanziare un ulteriore importo pari a 1,6 miliardi di euro. Il Governo ha, dunque, acconsentito per l’anno 2020 a una riduzione del concorso al risanamento del debito pubblico nazionale delle Autonomie speciali per un importo complessivo di 2,6 miliardi di euro.

La Regione Valle d’Aosta, secondo il riparto concordato, avrà quindi a disposizione 84 milioni di euro in più. Inoltre, lo Stato si è impegnato a siglare entro il 30 novembre 2020 un ulteriore Accordo per l’anno 2021.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin, che ha seguito la trattativa assieme agli altri Presidenti delle Autonomie Speciali.