Con Emergency Aosta alla scoperta delle meraviglie di Chemp

Raccogliere fondi divertendosi e scoprendo luoghi 'unici' e insoliti: si può fare. Il Gruppo Emergency Aosta organizza per sabato 1 agosto una Gita Solidale nel villaggio 'artistico' di Chemp, nella Valle del Lys.

La visita è assolutamente aperta a tutti e non richiede alcune preparazione fisica. "Durante la passeggiata - si legge in una nota - potremo ammirare le sculture in legno realizzate da Pino Bettoni e da altri scultori che negli anni hanno trovato dimora nel borgo".

L'appuntamento è alle ore 9,30 a Pont-Saint-Martin, nel parcheggio antistante il bar Tacabanda sulla strada statale 26. L'escursione terminerà verso le ore 13, chi lo desidera potrà pranzare al sacco in compagnia dei volontari a Chemp.

Il costo totale, che comprende l'escursione guidata più il contributo per Emergency, è di 15 euro a persona e 5 euro per i bambini sotto i 10 anni. Il ricavato dell’escursione sarà devoluto al Programma Italia di Emergency. Essendo una gita all'aperto, l’organizzazione della giornata potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche.

La prenotazione è obbligatoria entro il 31 luglio al 3394519810(Cristina) 3479768633(Marco), oppure scrivendo a aosta@volontari.emergency.it