Nella Stella Alpina tormenti elettorali ed emancipazione dei giovani emergenti

Quando è il momento dell’unità la Stella Alpina si spacca, emergono i tormenti e gli emergenti vogliono emanciparsi e si fanno sentire, alzano la cresta e contestano qelli che un tempo erano i notabili del partito.

E così succede che a maggioranza la Segreteria stelluta si è espressa a maggioranza ad un accordo elettorale con Alliance Valdotaine, che si sta confermando la motrice per un nuovo assetto autonomista, Italia Viva e Jean Barocco. Una decisione sofferta che ha visto Marco Vierin essere messo in minoranza; aveva prospettato un’intesa con Vallée d'Aoste Ensemble di Jean-Claude Daudry e Cladio Restano, che in Consiglio Valle si sono già divisi sull’assestamento di bilancio. Vallée d'Aoste Ensemble si è proposta come avanguardia di una parte dell’Uvp per creare un polo autonomista; ma il progetto per il momento non decolla.

Nella sostanza la direzione della Stella alpina ha detto non all’ipotesi di accordo ventilato nel corso di una merenda sinoira in quel di Nus, nell’abitazione di Paolo Centoz che aveva assunto un ruolo di mediatore e alla quale aveva preso parte Marquis ed il segretario Carlo Marzi. (per chi vuole saperne di più)

A far pendere l’ago della bilancia è stato l’ex deputato, Rudy Marguerettaz intervenuto dopo che Pierluigi Marquis era intenzionato ad astenersi per non esprimersi su una delle due opzioni. Marguerettaz, aveva infatti minacciato che tutti si sarebbero astenuti. E così Marquis ha votato per l’intesa con Alliance mettendo in minoranza quel Marco Vierin che ha perso il carisma del condottiero.