L'OPINIONE DI UN LETTORE: Finalmente andiamo a votare

Finalmente è finito un dibattito politico inutile basato sull’astio e sul cercare di distruggere a tutti i costi l’avversario politico.

Finalmente è finito un Consiglio Regionale sciolto da mesi Finalmente è finito l’infinito gioco del rimanere attaccati alle poltrone.

Finalmente è finita la cattiva abitudine dei politichini di mestiere di accaparrarsi una vittoria, un merito e di dichiarare di aver salvato la ‘’Petite Patrie’’, quando in realtà non è stato cos.

Finalmente alcuni consiglieri regionali hanno dimostrato sino in fondo quello che valgono, dicendo tutto ed il contrario di tutto.

Finalmente abbiamo capito chi è stato coerente sino in fondo e chi ha preso in giro i Valdostani.

Finalmente abbiamo capito chi è a favore dei Comuni, dei Sindaci e dei territori.

Finalmente abbiamo capito che non basta aver fatto gli Amministratori Comunali, i Sindaci o essere stati Presidenti del Celva per sostenere gli Enti Locali ed i Valdostani una volta entrati in Regione.

Finalmente abbiamo capito che chi ha fatto della disciplina del salto della quaglia la sua prerogativa politica, alla fine ha soprattutto tradito se stesso e poi i Valdostani.

Finalmente possiamo andare a votare!

Dobbiamo però andare a votare, se no i cosiddetti politicanti di mestiere saranno nuovamente presenti nei prossimi mesi e noi ci troveremo di fronte un Consiglio Regionale appena insediato e già finito.

Finalmente abbiamo capito che i movimenti ed i partiti non esistono più. Ma loro lo avranno capito?

Avranno il coraggio di lasciare ai blocchi di partenza i personaggi del Jurassico valdostano?

Vedete è tutta qui la battaglia prossima, l’aver voluto concentrare nell’election day comunali e regionali è stato l’ultimo maldestro tentativo di tagliare fuori il rinnovamento;

Ma vedrete e vedranno che le sorprese ci saranno e come se ci saranno.

Finalmente andiamo a votare!