Aosta: Il Re Leone conquista il Quartiere Dora

Le circa 120 persone che hanno assistito alla proiezione all'aperto del film il Re Leone è un'ulteriore testimonianza della validità del progetto CoVivre 2020, promosso dall'assessorato delle Politiche sociali del Comune di Aosta.

'Il Re Leone' è stato proiettato negli spazi esterni dell'Apeluna, nei pressi della chiesa del quartiere Dora, dalle ore 21,30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L'obiettivo del progetto, come ricorda l'assessore alla politiche sociali, Luca Girasole, "è creare dei momenti di socializzazione in sicurezza nei quartieri della città cercando di trasmettere una sensazione di normalità in un periodo che non lo è, nonostante fortunatamente le cose vadano molto meglio rispetto a qualche mese fa, e di speranza in un futuro migliore".

Al 'Re Leone' seguiranno un secondo appuntamento nel mese di agosto al quartiere Cogne, negli spazi dell'Immacolata e i primi di settembre un terzo nella zona di viale Europa negli spazi della chiesa di Saint Martin de Corléans.