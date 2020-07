Coup d'envoi à cabane Carrel projet Trek+

Un pas en avant vers une synergie touristique et culturelle qui lie deux peuples, deux régions et deux Pays. Les Communes de Valtournenche et Zermatt et leurs maires respectifs Jean-Antoine Maquignaz et Romy Biner-Hauser, partenaires du projet Interreg Italie-Suisse Trek + (Tourisme outdoor durable et transfrontalier au cœur de la zone Matterhorn-Cervino), ont signé symboliquement le document de lancement d'activités dans une rencontre au refuge Carrel.

Au centre du projet se trouvent le développement d'actions uniques et communes pour la connaissance, la conservation, la gestion de ce patrimoine matériel et immatériel. La première action concrète est la restauration de la cabane Carrel: la structure a besoin d'un nouveau plancher et le revêtement du toit doit être rénové pour améliorer l'habitabilité et l'isolation.

La construction d'une nouvelle salle de bain et un renouvellement complet du système de récupération des eaux usées et de réutilisation de l'eau potable sont également prévus, afin d'en accroître la durabilité. La deuxième initiative est la création d'une course ultratrail autour du Cervin, qui aura lieu en 2021. Une compétition qui unira symboliquement les deux communautés dans leur passion pour les sports de montagne.