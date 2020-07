Al via misura incentivi assunzioni nelle piccole e medie imprese

Da giovedì 23 luglio sarà possibile presentare le richieste per l’assegnazione a favore delle piccole e medie imprese di incentivi alle assunzioni a sostegno dell’occupazione, previsti dalla Legge regionale n. 8 del 13 luglio.

Lo rende noto l'assessorato regionale delle Politiche del lavoro. precisando che "tale misura, cofinanziata dal Fondo sociale europeo, prevede contributi alle PMI che hanno unità operativa/locale in Valle d’Aosta per assunzioni a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati o inattivi, avvenute a partire dal 18 maggio 2020".

L’importo del contributo è di 8.000 euro per i contratti a tempo pieno della durata di 12 mesi, e verrà riproporzionato per periodi inferiori o superiori o in caso di part time. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, l’importo annuo di 8.000 euro verrà concesso per due annualità.

Le piccole e medie imprese valdostane da giovedì potranno dunque beneficiare della prima misura prevista dalla legge regionale contenente il terzo pacchetto delle misure anticrisi Covid-19. E' prevista inoltre la possibilità di presentare le domande di contributo retroattivamente al fine di supportare anche le imprese che sono ripartite subito dopo la riapertura delle attività.

Il bando è finanziato per la somma complessiva di 2.300.000 euro a valere sia su risorse regionali sia su fondi FSE della programmazione 2014/2020.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema SISPREG2014 reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione autonoma Valle alla pagina https://www.regione.<wbr></wbr>vda.it/lavoro/Imprese/<wbr></wbr>Incentiviassunzioni/<wbr></wbr>contributipmi_i.aspx dove sarà possibile scaricare l’avviso pubblico e tutta la documentazione ad esso riferita nonché le istruzioni per la compilazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione - Ufficio Incentivi all’assunzione e inclusione sociale: tel. 0165/274564-5, e-mail g.juglair@regione.vda.it - e.vierin@regione.vda.it