Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota in Valle per le elezioni regionali e comunali

E' stato pubblicato oggi, martedì 21 luglio, sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Decreto con il quale il Presidente della Giunta, Renzo testolin, convoca i comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali 2020, che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Le elezioni sono in concomitanza con le votazioni per il referendum popolare confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari.

La prima riunione del Consiglio Valle è fissata per martedì 20 ottobre mentre, per quanto riguarda l’elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e dei Consigli comunali, il turno di ballottaggio qualora necessario si terrà domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre.

Da oggi, martedì 21 luglio, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Inoltre, è fatto divieto ai componenti della Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, a eccezione di quella obbligatoria per legge.