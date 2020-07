Lunedì ad Aosta Orazio Iacono CEO & General Manager Trenitalia

Data importante quella di lunedì 27 luglio 2020 per il trasporto ferroviario valdostano. Infatti sarà ad Aosta Orazio Iacono CEO & General Manager Trenitalia per firmare con la Regione il Contratto di Servizio che sarà operativo da dicembre.

Il nuovo contratto, riguarda i servizi ferroviari sulle tratte Aosta-Torino, Aosta-Ivrea e, non appena sarà riaperta la linea, anche sulla Aosta-Pré-Saint-Didier, per un totale di circa 1.650.000,00 km annui di servizio, con un importo di circa 74 milioni per i 5 anni, e la possibilità di proroga per ulteriori 5 anni. Sono previsti l'utilizzo dei nuovi treni bimodali, l'integrazione tariffaria, l'apertura di numerose biglietterie ed un sistema di informazioni in italiano, francese ed inglese.

L’Assessore Luigi Bertschy, che conclude così in positivo la legislatura, è al lavoro per illustrare al top manager alcune delle principali problemati che riguardano il trasporto ferroviario da e per la Valle d’Aosta.

Forse l’assessore Bertschy coglierà l’occasione per rimarcare l’incongruenza di un bando di concorso per l’assunzione di una ventina di macchinisti in Valle che prevede, tra l’altro, la conoscenza della lingua inglese, mentre non fa alcun riferimento alla lingua francese. Un altro pezzo di autonomia addomesticata che se ne va.