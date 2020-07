Henri Dondeynaz e Isabelle Buillet nuovi presidenti Enti bilaterali Turismo e Commercio

Decisi dalle Assemblee dei soci i nuovi vertici dell’Ente bilaterale del turismo e dell’Ente bilaterale del commercio e terziario della Valle d’Aosta, riunitesi ieri pomeriggio per deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali.

Henri Dondeynaz

L’Assemblea dell'Ente bilaterale del turismo ha eletto come nuovo presidente di parte sindacale Henri Dondeynaz, rappresentante della Fisascat Cisl e come vicepresidente di parte datoriale Filippo Gerard, rappresentante di Adava Federalberghi.

I soci dell’Ente bilaterale del commercio e terziario hanno invece eletto presidente di parte sindacale Isabelle Monique Buillet, rappresentante della Filcams Cgil e suo vicepresidente di parte datoriale Graziano Dominidiato, rappresentante di Confcommercio VdA.

"Le Assemblee - si legge in una nota - hanno ringraziato i rispettivi presidenti uscenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni ehanno augurato ai nuovi eletti una buona prosecuzione delle attività istituzionali all’insegna della bilateralità".