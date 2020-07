NUOVO PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Valle d’Aosta

Il presente documento ha ad oggetto linee guida condivise rivolte alle imprese che gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività di ristorazione in genere, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata Covid-19), sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti del personale della struttura, e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.

Principali novità:

– Possibilità di buffet con determinati vincoli

– Utilizzo riviste e giornali

– Autorizzati intrattenimenti musicali (non danzanti per chi non ha licenza da ballo)

– Ristorazione durante le attività di eventi, catering e banqueting

– Chiarimenti su somministrazione “aperitivi”

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 17 luglio 2020 -Protocollo alimenti e bevande nuovo