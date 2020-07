CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa indipendente in stile valdostano a La Salle

Nel comune di La Salle, in una zona residenziale molto tranquilla e caratteristica, VENDESI splendida villa indipendente in tipico stile valdostano e con finiture di pregio sia in pietra che in legno. L'abitazione è stata completamente ristrutturata nel 2015, è disposta su 2 piani e al piano terra è composta da un ampio soggiorno con cucina, 2 camere e bagno. Al primo piano sono presenti altre 2 camere da letto, un bagno e 2 balconi. All'esterno la villa è circondata da una zona verde e da un terrazzo lastricato, il tutto recintato da un'alta siepe sempreverde. Nel piano interrato dell'immobile si trovano una grande taverna, cantina e autorimessa con serranda automatizzata. € 600.000,00

