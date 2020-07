Aperte le iscrizioni alla giuria del pubblico del Gran Paradiso Film Festival: i film in concorso per la prima volta online

Grande novità quest’anno al 23° Gran Paradiso Film Festival: per la prima volta anche chi si trova lontano dalla Valle d’Aosta potrà vedere i film in concorso, grazie ad un’edizione del Festival completamente rinnovata, che coniuga eventi in presenza e online: dal 3 agosto infatti, tutti i film saranno fruibili sul web ovunque e in qualsiasi orario, iscrivendosi alla piattaforma del Festival.

Le iscrizioni sono aperte da oggi: i giurati della giuria del pubblico dal 28 luglio al 22 agosto incoroneranno il miglior film naturalistico del Concorso Internazionale della 23ma edizione. Spazio anche agli appassionati più giovani di cinema e natura: il “Trofeo Stambecco d’Oro Junior” sarà assegnato da giurati fino a 13 anni d’età. I registi dei cortometraggi, invece, si contenderanno il “Premio CortoNatura”.

Premi speciali per i più veloci: ai primi 100 giurati andrà uno zaino da montagna Lowe Alpine, mentre dal 101° al 150° riceveranno una t-shirt Montura personalizzata GPFF; i primi 50 della sezione CortoNatura avranno invece in omaggio una pubblicazione Montura editing e una custodia impermeabile anch’essa Montura. Insieme a tutti questi premi ci saranno inoltre un Fondation Grand Paradis Pass e una cartina dei sentieri Giroparchi. Sempre sul versante web, i primi 300 iscritti alla piattaforma riceveranno un codice di accesso bonus per poter guardare online il film evento “The Elephant Queen” di Mark Deeble e Victoria Stone, prodotto da Apple TV, che sarà proiettato in prima visione nazionale il 18 agosto a Rhêmes-Saint-Georges.

Per iscriversi alla piattaforma è sufficiente accedere all’apposita sezione sul sito www.gpff.it e compilare il modulo di iscrizione oppure recarsi nei Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, presso il Castello di Introd o l’Office du Tourisme di Cogne per la compilazione del modulo di iscrizione.

Si potrà assistere alle proiezioni anche in presenza, in occasione degli eventi della “Trilogia dei castelli”: tre serate nei comuni di Introd, Villeneuve e Aymavilles al cospetto dei tre magnifici castelli del Gran Paradiso, dal 28 luglio al 2 agosto. Infine, il grande evento conclusivo del 23° Gran Paradiso Film Festival si svolgerà il 22 agosto a Cogne presso il Villaggio Minatori. La partecipazione a tutti gli eventi sarà gratuita e possibile solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Tutte le modalità di prenotazione, il programma del Festival e il regolamento completo per l’iscrizione alla giuria del pubblico saranno indicati sul sito www.gpff.it.