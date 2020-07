Ateliers animation à Caserne Espace Mont-Blanc

La Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de La Seigne, situé en Val Veny (Courmayeur), à 2365 mètre d'altitude restera ouverte, conformément à la réglementation anti-Covid-19, jusqu'à la mi-septembre (jours de fermeture mercredi et jeudi).

Chaque été, la Casermetta accueille plus de 8000 visiteurs du monde entier jouant le rôle de point de formation et d'information. A l'intérieur on trouve une maquette du massif du Mont-Blanc et plusieurs panneaux d'exposition décrivant les aspects naturels, environnementaux, géographiques et historiques du territoire. Dans le cadre du Pit de l'Espace Mont-Blanc

(récemment approuvé - programme Ue Alcotra), la Casermetta est insérée dans un

réseau de centres d'éducation environnementale, avec une attention particulière pour les glaciers et leurs dynamiques. Fondation Montagne sûre, par le biais de ses animateurs nature, organise des ateliers d'animation sur des sujets variés liés à la montagne et l'environnement, tout en cherchant de stimuler la curiosité autour de notre teritoire.