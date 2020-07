ARPAL: concorso pubblico per 578 diplomati

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, ente strutturale attraverso il quale la Regione Puglia esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 578 Istruttori Mercato del Lavoro.

Il loro compito sarà quello di erogare i servizi di accoglienza, svolgere colloqui individuali e di gruppo, favorire l’incontro tra domanda e offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro, ricercare offerte idonee per i lavoratori, gestire i servizi ai cittadini e alle imprese etc.

I candidati devono essere in possesso del diploma, devono conoscere l’inglese e gli strumenti informatici, devono avere la cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici, devono essere iscritti nelle liste elettorali, devono avere idoneità fisica all’impiego, devono avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, non devono essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, non devono aver riportato condanne penali etc. Le prove di esame si articoleranno in una prova preselettiva, che consisterà nello svolgimento di test a valenza attitudinale oltre a prove di idoneità di lingue e di informatica per accertare la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Le 2 prove scritte consisteranno nello svolgimento di un elaborato su tematiche di carattere generale e nella risoluzione di un caso e/o nell’elaborazione di un atto, provvedimento o elaborato teorico-specialistico e verteranno sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, organizzazione e ordinamento dell’Arpal etc. Infine la prova orale, che consisterà in un colloquio che verterà sulle materie delle prove scritte. Il bando è stato pubblicato… continua a leggere