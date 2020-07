Joel Farcoz (Uv) intende dimettersi da consigliere regionale

Preocupato per una situazione politica confusa e incerta, l'unionista Joel Farcoz rassegna oggi le dimissioni da consigliere regionale. L'esponente politico del Leone rampante sta anche valutando l'opportunità di partecipare alle prossime elezioni comunali come candidato sindaco di Gignod.

Il vicepresidente dell'Assemblea, esponente dell'Union valdotaine, ha annunciato oggi la sua intenzione durante la riunione dei capigruppo. La formalizzazione delle dimissioni avverrà dopo la conclusione della seduta convocata per il pomeriggio di oggi e il Consiglio Valle ne dovrà prendere atto in una successiva seduta.

Quanto alla sostituzione in seno al Consiglio Valle, "sussistono pareri legali in cui si chiarisce che non è necessaria la surroga", ha spiegato Farcoz all'agenzia Ansa. Quanto alla sua candidatura l'unionista ha chiarito: "Ci sono le condizioni per comporre una lista a Gignod, ma intendo prendermi ancora qualche giorno di riflessione".