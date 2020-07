Aosta: Qualcosa si muove per il recupero della 'Salle de Gymnastique'

Riunione 'chiave' quella convocata in videoconferenza per le 14,30 di domani martedì 21 luglio dalla Seconda commissione consiliare del Comune di Aosta 'Politiche territorio – Opere pubbliche'.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame di una proposta di delibera dal titolo 'Restauro funzionale della Salle de Gymnastique', che prevede la realizzazione di locali interrati accessori all'attività sportiva e formativa, nonchè la costruzione di un soppalco nello storico fabbricato in viale Partigiani all' angolo di corso Battaglione Aosta.

Il recupero della Salle di Gymnastique è sollecitato e promosso da anni dall'Associazione Disabili Valle d'Aosta-Disval, presieduta da Egidio Marchese, che intenderebbe utilizzarla come sede dell’attività fisicomotoria dei disabili.

La spesa complessiva per la riqualificazione della Salle de Gymnastique, costruita nel 1929 dall'Opera Nazionale Balilla, è di 745.000 euro e la durata dei lavori è prevista in cinque anni.