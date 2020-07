Al via bando corsi formazione per 90 nuovi Oss

Parte l'iter per l'organizzazione di tre corsi di formazione per 90 nuovi Oss che dovranno colmare la carenza di questo tipo di operatori nelle strutture socio-sanitarie, ospedaliere e in ambito domiciliare, riscontrata durante l'emergenza sanitaria del coronavirus.

La Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico per il finanziamento rivolto agli enti di formazione. Il costo è di 900 mila euro. L'obiettivo è di far partire i corsi di mille ore tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

"Questa misura - spiega l'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro Baccega - rientra tra le azioni predisposte da questo Assessorato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di garantire una buona qualità dei servizi anche a fronte di situazioni di forte pressione sui servizi sanitari, come quelli che hanno colpito la Regione di recente".