La Valle d’Aosta ha bisogno di un progetto di rilancio, speranza e legalità

La Valle d’Aosta ha bisogno di un progetto di rilancio che parta dal mondo delle imprese per affrontare la grave crisi economica alle porte quale effetto della pandemia covid-19.

Se vogliamo uscire dalla crisi che stiamo vivendo e necessario innanzitutto partire dall'iniziativa privata e dalle imprese, ridandogli la centralita necessaria perche si rimettano nella condizione di produrre, creare sviluppo e occupazione. Bisogna dare centralita al lavoro e stimolare la nascita di nuove realta produttive, bisogna lavorare sui collegamenti, bisogna costruire un progetto moderno che affondi le sue radici sul binomio turismo e agricoltura, nella direzione di alta qualita, sulla formazione, sulla digitalizzazione e creazione di reti di impresa, sulla riduzione della spesa pubblica, limitando le spese correnti, abbandonando le logiche di clientelismo ed assistenzialismo per lasciare spazio a concetti cardine di meritocrazia e legalita.

A questo proposito il movimento politico Autonomi e Partite Iva, che rappresenta unitariamente chi vive di mercato, vuole rendersi Protagonista delle elezioni regionali. Avendo già creato un programma moderno per la Valle d’Aosta è deciso a confrontarsi con chi manifesta l’intenzione di condividerne il progetto politico attraverso una piattaforma comune, l'invito è esteso oltre che ai singoli cittadini a tutti i movimenti politici che credono in un nuovo futuro per la nostra Regione.