Consiglio Valle straordinario per togliere il vincolo di spesa sui fondi dei Comuni

Il Consiglio Valle è stato convocato in seduta straordinaria e urgente lunedì 20 luglio, alle 14.30, su richiesta del Presidente della Giunta, per discutere il disegno di legge regionale 61 che, accogliendo la richiesta dei sindaci, rimuove il vincolo di destinazione al trasferimento di 150 mila euro a ciascun Comune previsto dall'assestamento di bilancio. Il provvedimento è già stato approvato dalla Seconda commissione consiliare e dal l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel.

"Mi auguro che in Consiglio regionale il provvedimento - ha detto Franco Manes, presidente del Cpel - abbia una maggioranza, come mi auguro che in Assemblea possano essere affrontate altre tematiche anche attraverso dei singoli emendamenti presentati".

Il ddl 61 prevede anche un contributo straordinario di 2,7 milioni di euro da destinare al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di edificio scolastico prefabbricato, 340 mila euro destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento delle sedi scolastiche per "consentire l'avvio delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e in presenza" e l'intervento urgente di risanamento del ponte di Issime (per 1,1 mln).