Festival valdotain musique fête ses 40 ans

Anniversaire spécial pour Estate musicale de Gressoney: en 2020, le festival de rencontres internationales de musique de chambre, organisé par l'Association des Amis de la Musique de Gressoney, en collaboration avec le Conseil régional de la Vallée d'Aoste et les communes de Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-La-Trinité et avec le soutien de la Fondation Crt, célèbre les 40 ans, toujours au nom de la grande musique.

Le concert inaugural de cette édition est prévu le samedi 25 juillet, à 21h15, dans l'église paroissiale de Gressoney-Saint-Jean: jouera l'ensemble Archi moderni veneti, avec le violon solo de Matteo Marzaro, dans l'exécution de Les quatre saisons d'Antonio Vivaldi. L'entrée au concert est gratuite et limité.

"Le conseil régional de la Vallée d'Aoste collabore depuis plusieurs années à l'organisation de l'été musical de Gressoney et nous ne pouvions pas manquer de célébrer ses quarante premières années - commente la présidente de l'Assemblée de la Vallée d'Aoste, Emily Rini -. Un éloge aux organisateurs qui, malgré les difficultés du moment, n'ont pas voulu manquer un rendez-vous devenu incontournable, capable de conjuguer l'offre culturelle et la promotion de la Vallée d'Aoste".

Le programme de l'initiative comprend sept autres concerts qui, toujours à partir de 21h15, auront lieu dans les églises de Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-La-Trinité, jusqu'au mercredi 19 août. Le parcours musical s'annonce captivant, grâce à un répertoire varié et à la présence d'artistes de renommée qui se produiront aux côtés de jeunes talents, comme le veut la coutume de ce festival.