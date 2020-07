Fallimento o salvezza, tra meno di due mesi si conoscerà la sorte del Casino

Per il Casino de la Vallée di St-Vincent quella di martedì 8 settembre 2020 sarà una data storica. E' infatti quello il giorno stabilito dal giudice delegato del tribunale di Aosta Marco Tornatore per l'udienza prefallimentare della Casa da gioco.

Un passaggio obbligato, dopo che il 9 luglio scorso la Corte d'appello di Torino ha revocato l'omologa del concordato preventivo, concesso dal tribunale aostano il 22 ottobre scorso per sanare la grave crisi economico-finanziaria del Casino. I giudici di Appello hanno accolto il ricorso contro l'omologa di due società, la Elle Claims (gruppo Lefebvre) e la Valcolor: "Questa Corte ritiene che il decreto di omologa sia invalido - si legge nella sentenza - in quanto fondato su un precedente provvedimento di concessione dei termini per la presentazione del concordato pieno, emesso fuori dei casi previsti dalla legge".

A settembre il giudice Tornatore sentirà le parti - la procura di Aosta, che aveva chiesto il fallimento quando però la situazione dell'azienda era ben peggiore di adesso; la proprietà ovvero la Regione al 99% e il Comune di St-Vincent per l'1% e i creditori - e poi, salvo altri rinvii interlocutori, la decisione sarà rinviata al collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola, che si riunirà in Camera di consiglio, senza le parti.