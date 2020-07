Disappunto di Confcommercio, Confartigianato e Cna per la disattenzione della politica

In particolare si esprime disappunto per come non sia stata compresa la nostra proposta per rilanciare investimenti e approvvigionamenti delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura dell’economia Valdostana, privilegiando ancora una volta la logica dei provvedimenti tampone rispetto ad una logica programmatica di rilancio dell’economia in un momento in cui ce n’è un grande bisogno ed in cui era necessario, a nostro avviso, dare linfa a chi produce ricchezza, lavoro e fa da volàno per l’economia.

Ancora una volta quindi i nostri associati che avranno voglia di crescere e di credere caparbiamente nelle loro imprese saranno costrettetti a ricorrere, anche in questa fase emergenziale, ai sistemi tradizionali di reperimento delle risorse necessarie per sviluppare i loro progetti essendo stati « dimenticati » dalla pubblica amministrazione.

In ogni caso Rete Imprese Italia Valle d’Aosta si rende disponibile a collaborare con coloro i quali avranno a cuore lo sviluppo dell’economia Valdostana per portare proposte costruttive di sviluppo della stessa anche oltre alla fase di superamento dell’emergenza sanitaria in atto.

Aldo Zappaterra (PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE VDA), Salvatore Addario (PRESIDENTE CNA VALLE D’AOSTA), Graziano Dominidiato (PRESIDENTE CONFCOMMERCIO VDA).