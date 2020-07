i 70 anni dell'Inas Cisl: "Il Governo riconosca la funzione ed il ruolo sociale dei patronati"

“Il Governo deve riconoscere il giusto contributo economico a chi ha lavorato in questi mesi di pandemia con responsabilità e rispetto delle persone nei patronati sindacali al servizio delle persone e dei cittadini”. Lo ha detto la Segretaria Generale dell Cisl, Annamaria Furlan, ad un seminario nazionale della Inas Cisl, in occasione dei settanta anni del patronato sindacale. Furlan ha ringraziato gli operatori dell’Inas Cisl e ricordato la straordinaria prova che gli addetti del patronato hanno dimostrato in questi mesi in tutti i presidi territoriali del sindacato.

“Bisogna riconoscere il ruolo e la rilevanza sociale dei nostri patronati, nei quali noi difendiamo concretamente e quotidianamente l’idea della sussidiarietà e della difesa dei piu deboli”, ha aggiunto la leader Cisl.

“Lo abbiamo fatto anche in questi mesi drammatici in tutto il territorio nazionale, rispettando le norme di sicurezza con un senso del dovere ed una professionalità davvero encomiabili. È stato un modo concreto della Cisl di stare vicino alle persone, attraverso il lavoro dei nostri patronati e nei servizi nel momento più drammatico della storia del nostro Paese dal dopoguerra. Con il lavoro dei nostri patronati noi riusciamo a ridare una speranza a tanti cittadini, cerchiamo di arrivare al cuore delle persone, accompagnandole nei loro bisogni, aiutandole a trovare la loro strada. Ecco perché il Governo deve riconoscere concretamente questo ruolo e questa funzione sociale straordinaria dei patronati”.