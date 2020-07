Barocco, Marquis, Marzi e Trione: siamo dalla parte dei Sindaci

«Il dibattito politico sulle risorse da trasferire ai Comuni, nelle ultime settimane, ha superato sia le scelte amministrative votate in Consiglio sia un giusto confronto istituzionale tra enti locali e Consiglio Valle. Nel clima da stadio che altri hanno voluto creare, noi stiamo dalla parte dei Sindaci per quello che rappresentano e sintetizzano: i cittadini e il territorio valdostani che vanno al di là del colore politico.» Così i Consiglieri del gruppo Stella Alpina Pierluigi Marquis, Carlo Marzi, Luisa Trione e del gruppo Misto Giovanni Barocco intervengono sul disegno di legge mirato a rimuovere il vincolo di destinazione per le risorse assegnate ai comuni valdostani dall'assestamento del bilancio 2020 della Regione.

«Adesso, però, è quanto mai necessario sottoporlo rapidamente all'attenzione del Consiglio e decidere nel minor tempo possibile: è l'unica strada per essere efficaci e per ristabilire il giusto rispetto istituzionale tra Consiglio e Comuni, come la nostra Valle merita.»