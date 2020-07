Oggi anniversario eccidio di piazza Tasso a Firenze ad opera dei fascisti

Ricordiamo che tale carneficina fu perpetrata delle milizie della Repubblica Sociale Italiana, guidate da Giuseppe Bernasconi, uomo di fiducia del comandante delle SS italiane Mario Carità, le quali aprirono inaspettatamente il fuoco sulle persone presenti nella piazza.

Il CNDDU ritiene importante intitolare oggi una scuola primaria a Ivo Poli perché rappresenti nella sua innocenza e purezza il simbolo di tutti i bambini caduti in conflitti iniqui e nel contempo tramandi il ricordo dell’atrocità compiuta ai danni di creature incolpevoli. Ivo non è andato a scuola, non ha potuto frequentarla; la sua vita è stata stroncata da pretestuose ideologie, che celano soltanto l’istinto bestiale di sopraffazione tenacemente insito nell’uomo.

Naturalmente non basta attribuire un nome o una targa per rendere giustizia; ma la scuola che è la dimensione più giusta per chi sta crescendo rimane il luogo più idoneo per vivificare il ricordo e la storia di Ivo alle nuove generazioni.

“Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole.” (Preambolo Statuto dell’ONU)