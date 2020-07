Bagagli a mano, il nuovo Dpcm autorizza l’uso delle cappelliere a bordo degli aerei

Il nuovo Dpcm del 14 luglio, che ha esteso fino al 31 luglio le disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ha abolito il divieto di utilizzo delle cappelliere per i bagagli a mano a bordo degli aerei. Una restrizione, risalente al 26 giugno scorso, che consentiva ai passeggeri di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato.

In particolare, il nuovo Decreto dispone che siano “limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile”. E prevede, inoltre, che siano i vettori stessi a “definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile”.

Procedure che garantiscano i dovuti tempi tecnici operativi, “al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione”. Tra le misure, il Decreto propone, ad esempio, la chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere.

Il Dpcm prevede, inoltre, che “gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere”.