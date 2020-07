Pontboset: Al via progetto acquedotto frazioni alte

Sono stati aggiudicati i servizi di progettazione e direzione lavori per un importo di 43 mila euro, relativi alla costruzione di un nuovo acquedotto a servizio delle frazioni alte del Comune di Pontboset.

"L'acquedotto ci risolve una criticità che avevamo sulle frazioni alte da anni, dove c'è una serie di piccoli impianti con tutte le problematiche che ne derivavano, legate alla potabilità e alla difficoltà di accesso alle sorgenti - spiega il sindaco, Paolo Chanoux - si tratta di un unico impianto, che ne racchiude diversi altri, e dovrebbe risolverci questo problema".

L'acquedotto serve le frazioni di La Place, Frassiney e Savin ovvero circa 200 abitanti, tra residenti e villeggianti. Per la sua realizzazione "il Bim ha messo a disposizione circa 300 mila euro", aggiunge il primo cittadino. Riguardo agli altri investimenti fatti, "abbiamo privilegiato la manutenzione e la sicurezza del territorio per quanto riguarda tutta la rete viabile, in particolare sui sentieri", sottolinea Chanoux.

Il sindaco ha ricordato che sulle possibilità di spesa del Comune di Pontboset ha inciso negli ultimi anni il risarcimento da 1,8 milioni di euro dovuto ai familiari di un torinese morto nel 2000 in un incidente stradale provocato da una frana (cifra coperta poi per l'80 per cento da un fondo statale e per il 20 per cento da un prestito della Regione).