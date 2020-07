Courmayeur: Sì unanime del Consiglio a variazione bilancio per lavori frana Plan Checrouit

Approvata all'unanimità, dal Consiglio comunale di Courmayeur, la variazione al bilancio necessaria per realizzare le opere di protezione in località Plan Chécrouit, dove il 25 febbraio scorso una frana è arrivata fino alle piste da sci.

"Un intervento, ha spiegato all'Assemblea il sindaco, Stefano Miserocchi, "volto a garantire il regolare svolgimento delle prossime stagioni invernali e la sicurezza degli impianti e dei loro frequentatori".

Il progetto definitivo esecutivo prevede un costo di 4 milioni e 500 mila euro, di cui 1 milione 667 mila 500 euro di trasferimento regionale annuale per la finanza locale; 2 milioni e 600 mila euro di trasferimento diretto dalla Regione; 181 mila 500 euro di spese tecniche a carico di Courmayeur Mont Blanc Funivie e 51 mila euro derivanti dall'accordo di programma con la società che ha costruito l'hotel Massif. Il pareggio di bilancio del Comune di Courmayeur, per il 2020, arriva così a quota 32 milioni 178 mila 994 euro.

Il consigliere Raffaella Sarteur ha presentato, a nome dei colleghi di opposizione, un emendamento integrativo, approvato poi all'unanimità, che chiede l'immediata pubblicazione della delibera di Consiglio, l'immediata convocazione della Giunta comunale per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, la pubblicazione della relativa delibera e infine la trasmissione immediata degli atti alle stazioni appaltanti per l'affidamento dei lavori.

In fase di dichiarazione di voto, il consigliere Fabrizia Derriard, capogruppo di opposizione per 'Courmayeur la Nuova Via', ha dichiarato voto favorevole seppur evidenziando che "tutto il percorso così rilevante per la comunità di Courmayeur non ha mai previsto un piano B da parte dell'Amministrazione comunale, né in fase di finanziamento, né nell'iter dei lavori che slitteranno".